Domačini po napetem boju v finale, Kanadčani pometli s Čehi zurnal24.si Hokejska reprezentanca Finske je prvi finalist svetovnega prvenstva elitne skupine, ki poteka v finskem Tampereju. V današnji prvi polfinalni tekmi so Finci premagali ZDA s 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Drugi finalisti pa so hokejisti Kanade, ki so v drugi polfinalni tekmi s 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) premagali Češko.

