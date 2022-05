Trump po pokolu v Teksasu pozval k več orožja v šolah – Tretjina Američanov ima strelno orožje – skupno več kot 330 milijonov (torej vsak vsaj tri kose) topnews.si Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je po torkovem strelskem pohodu v teksaški šoli, kjer je napadalec ubil 19 učencev in dve učiteljici, pozval k več orožja v šolah. “Obstoj zla je eden najboljših razlogov za oborožitev državljanov, ki spoštujejo zakone,” je dejal v petek na letni konvenciji Nacionalne orožarske zveze (NRA). One by one, attendees […]...

