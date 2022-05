V Ameriki tudi najstniki z lahkoto kupijo orožje #video SiOL.net Televizija CNN je v družbenem poskusu sodelovala s 13-letnim fantom, ki zelo rad igra košarko, ukvarja pa se tudi z igralstvom. Povabili so ga, naj kljub svojim letom poskusi kupiti različne stvari, ki so prepovedane mlajšim od 18 let. V ZDA se v zadnjih letih, predvsem pa dneh ukvarjajo z veliko težavo prelahkega dostopa do orožja, saj ga, kot je prikazano v posnetku, lahko kupijo že najstniki.

