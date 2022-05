#foto Sramotno organiziran finale Real Madridu Dnevnik Nogometaši Reala Madrida so evropski klubski prvaki v sezoni 2021/22. V finalu lige prvakov so sinoči na Stade de France v Parizu z 1:0 ugnali Liverpool in tako prišli že do 14. tovrstne lovorike v klubski zgodovini. Italijan Carlo Ancelotti pa je...

