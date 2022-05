Včeraj v Velenju: iz avtošole do šampanjca SiOL.net V ozadju slovenskih relijev se dogajajo tudi zanimiva prepletanja različnih generacij voznikov. Mark Škulj, ki se je rodil takrat, ko je njegov zdajšnji tekmec že 13 let dirkal, je le eden najbolj izrazitih primerov. Pokazali so jih na velenjskem reliju, ki ga je zaznamoval dež in prepričljiva zmaga državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2).

