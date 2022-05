Po težki bolezni je v 84. letu umrl jezikoslovec, zaslužni profesor in častni občan Laškega Tomo Korošec, so potrdili na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je predaval slovenski knjižni jezik in stilistiko. Korošec, rojen 30. julija 1938 v Laškem, je v svojem raziskovalnem delu obravnaval vprašanja stilistike poročevalstva, jezikovne kulture, terminologije in besediloslovja. Je tudi avto ...