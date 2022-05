Zlata palma na filmskem festivalu v Cannesu za film Triangle of Sadness 24ur.com Zlato palmo na 75. filmskem festivalu v Cannesu je prejel film Triangle of Sadness, ki ga je režiral švedski režiser Ruben Ostlund. Režiser, ki je leta 2017 dobil to nagrado za družbeno satiro Kvadrat, se je na podoben način tokrat pošalil na račun bogatih turistov na ladjah za križarjenje. V konkurenci je bilo letos 21 filmov.

