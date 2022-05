V Cannesu dokumentarni film o nemški igralki Romy Schneider 24ur.com Nemška igralka Romy Schneider je umrla pred štirimi desetletji. Že za časa svojega življenja so se o igralki spletle številne legende. 40 let po smrti filmske ikone so na filmskem festivalu v Cannesu predstavili dokumentarni film, ki na novo osvetli filmsko zvezdo.

