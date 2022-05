NPU vendarle podal ovadbe zaradi nabav zaščitne opreme 24ur.com Potem ko smo v ponedeljek poročali, da Nacionalni preiskovalni urad (NPU) na tožilstvo še vedno ni poslal kazenske ovadbe zaradi domnevno spornih nabav zaščitne opreme, čeprav so jo neuradno spisali že pred več meseci, so se na NPU nekaj dni pozneje vendarle odločili za ta korak. Direktorica NPU Petra Grah Lazar je namreč potrdila, da so v sredo podali ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja zlo...

