Na cestah se je povečal promet iz smeri Hrvaške proti Avstriji. Daljši zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke in na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj. Na mejnih prehodih za vstop v državo so čakalne dobe, najdlje, več kot dve uri, se čaka v Sečovljah in na Dragonji, navaja prometnoinformacijski center. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ...