Ponoči je neznanec streljal v eno izmed stavb v Mengšu, je za 24ur.com potrdila policija. Po njihovih neuradnih informacijah gre za gostinski lokal v stanovanjsko-poslovnem objektu, v katerem živijo tudi mlade družine. Incident je prestrašil stanovalce, ki so zaradi dogajanja zaskrbljeni. Po besedah občanov so se podobni incidenti, kot so reševalne intervencije in pretepi, sicer na omenjeni lokaci ...