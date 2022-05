Izginilo letalo z 22 osebami na krovu Lokalec.si Letalo nepalske družbe Tara Airlines s tremi člani posadke in 19 potniki na krovu je danes izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa. Z radarjev je izginilo med letom iz mesta Pokhara proti Jomsomu, je povedal tiskovni predstavnik nepalske policije Bišnu Kumar. Oblasti so na območje napotile policijo in vojsko. “V letalu so bili štirje Indijci, dva Nemca in 16 nepalskih državljanov,” je za nemško ...

