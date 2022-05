Darilo za Čeferina, čeprav sta na nasprotnih bregovih SiOL.net Večer pred finalno tekmo lige prvakov sta se v slovitem pariškem muzeju Louvre na večerji srečala prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in predsednik madridskega Reala Florentino Perez. Čeprav sta glede ustanovitve nogometne superlige vsak na svojem bregu in so odnosi med njima bližje ledišču kot normalnim temperaturam, je po poročanju španskih medijev večerja minila v prijateljskem vzdušju, Perez pa je Čeferina ob koncu obdaril s posebno pozornostjo.

