Piše: Aleksandra Jug (Nova24tv) Spodnji posnetek dokazuje, da so tudi poslanci SD na hitro prevzeli govorico Levice. Na njem bodoči gospodarski minister Matjaž Han pripoveduje, da nekdo s plačo 6.000 evrov res ne potrebuje še več. Izobraženi in visoko usposobljeni kadri se torej lahko poslovijo od naše države in naša država se lahko poslovi, da bi postala bogata in uspešna. Ob tem pa bode v oči, d ...