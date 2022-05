Izločili Dončića, zdaj so v pričakovanju pomembne novice SiOL.net Košarkarji Golden State Warriors, ki so v končnici lige NBA v finalu zahodne konference odpravili Dallas Mavericks Luke Dončića s 4:1, čakajo na tekmeca v velikem finalu. Odgovor na vprašanje, s kom se bodo pomerili za naslov prvaka, bodo dobili v noči na ponedeljek, ko se bosta v odločilni sedmi tekmi finala vzhodne konference spoprijela Miami in Boston. Prednost domačega igrišča bodo imeli nekdanji soigralci Gorana Dragića.

