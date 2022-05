Erdogan za ponedeljek napovedal pogovora s Putinom in Zelenskim Dnevnik Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes napovedal, da se bo v ponedeljek po telefonu pogovarjal s predsednikoma Rusije in Ukrajine, Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim. Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, je Putinov urad že...

Sorodno

Oglasi