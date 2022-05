Jurečič z Wislo do brona. Kdo bo zmagovalec? SiOL.net Rokometaši poljske Wisle iz Plocka so zasedli tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige v Lizboni. Potem ko so v polfinalu izgubili proti gostiteljici turnirja Benfici, so danes premagali hrvaške Nexe Našice s 27:22 (14:13).

