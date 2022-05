Putin in Vučič dosegla dogovor o dobavi plina Srbiji Lokalec.si Srbija bo še naprej prejemala zemeljski plin iz Rusije po ugodni ceni. O tem sta se v današnjem telefonskem pogovoru dogovorila srbski predsednik Aleksandar Vučić in njegov ruski kolega Vladimir Putin. Vučić je poudaril, da bo pogodba sklenjena za tri leta in ne le nekaj mesecev, kot se je govorilo doslej, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Vučić je zagotovil, da bo cena plina, namenjenega Sr ...

Sorodno







Oglasi