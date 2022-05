Zdrava zabava in Porsche Maribor so pravkar zaključili z malim maratonom – Run4Motion, ki ga je žal, zaznamoval dež. A začetek je bil obetaven in – suh. Na tek po Mariboru se je podalo okoli 400 odraslih, ki so tekli 21, 13 in 5-kilometrsko traso. Otroci, okoli 150 jih je bilo, so pretekli 250 oziroma 750 metrov, odvisno od starosti. Krajšo traso so tekli tudi kužki s svojimi lastniki. Zdrava zaba ...