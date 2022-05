Po vzletu z letališča v Splitu je danes z radarjev izginilo manjše letalo tipa Cessna s štirimi ljudmi na krovu, ki je bilo namenjeno v Nemčijo. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je letalo izginilo na območju med Slunjem in Rakovico. Po neuradnih navedbah hrvaške televizije HTV so bili v letalu trije nemški in en hrvaški državljan. Precej veliko območje preiskuje več kot sto policistov in ...