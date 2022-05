Vse več namigov o Dončiću in Dragiću Primorske novice Vse je pripravljeno za veliki košarkarski spektakel, ki bo čez manj kot mesec dni v Trstu. V soboto, 25. junija, se bosta v dvorani Allianz Dome ob 20.30 na pripravljalni tekmi pomerili reprezentanci Italije in Slovenije - italijanska peterka proti aktualnim evropskim prvakom, pri katerih bosta po vsej verjetnosti ponovno združila moči Luka Dončić in Goran Dragić.

