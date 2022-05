Ana Pusovnik in Carmen Osovnikar (Sanjski moški) skupaj zapustili Slovenijo TOčnoTO.si Nekdanji tekmovalki resničnostnega šova Sanjski moški, Ana Pusovnik in Carmen Osovnikar, sta skupaj odpotovali. Privoščili sta si skupen dopust v toplih krajih, lokacije še nista razkrili. Sta pa povedali, da sta obe prvič na tej destinaciji in nad njo zelo navdušeni. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Najprej sta pozdravili iz letališča v […] Ana Pusovnik in Carmen Osovnika...

