ZDA bodo pregledale odziv policije na streljanje v šoli v Teksasu 24ur.com Ameriško pravosodno ministrstvo bo preiskalo policijski odziv na množično streljanje prejšnji teden v šoli v Uvaldeju v Teksasu, v katerem je umrlo 19 otrok in dva učitelja. Potem ko se je izkazalo, da so policisti čakali na hodniku, medtem ko so otroci, ujeti s strelcem, obupano klicali 911, jeza javnosti narašča.

