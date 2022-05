Začenja se osma sezona akcije Naj planinska koča in prinaša kopico novosti SiOL.net Siol.net in Planinska zveza Slovenije že osmo leto zapored organizirata akcijo Naj planinska koča, v kateri ljubitelji pohodništva izbirate svojo najljubšo planinsko postojanko. Letošnja sezona bo nekaj posebnega, saj prinaša številne novosti, tako glede grafične podobe kot sistema ocenjevanja. Glasovanje bo trajalo od 30. maja do 5. septembra.

