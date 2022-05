Bralec nas je obvestil o gasilski intervenciji v centru mesta. Poteka na Partizanski cesti v Mariboru. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je ob 10:34 prišlo do nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu. Na delu so gasilci. Več informacij sledi.