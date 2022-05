V Kolumbiji so v nedeljo potekale predsedniške volitve, na katerih se je pomerilo šest kandidatov. V prvem krogu predsedniških volitev so volilci največ glasov namenili levičarju in nekdanjemu gverilcu Gustavu Petru. V drugem krogu, ki bo predvidoma 19. junija, se bo pomeril s populistom Rodolfom Hernandezom. V primeru izvolitve bi Petro postal sploh prvi levičar na čelu te ju...