V Gornji Radgoni so naleteli na domnevno prazgodovinski skelet Svet 24 Do najdbe je prišlo na Grajskem griču med začetnimi deli ob gradnji vodovoda. Na grajskem hribu so zaradi zgodnje poselitve v preteklosti že odkrili več arheološko zanimivih predmetov, skelet pa je prva večja najdba te vrste.





