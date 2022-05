Dramatični prizori iz Francije: razjarjeni navijači vdrli na nogometno igrišče SiOL.net Eden največjih francoskih nogometnih klubov St. Etienne je v nedeljo po streljanju enajstmetrovk v dodatnih kvalifikacijah proti Auxerru izpadel iz prvoligaške konkurence. To je tako razjezilo njegove navijače, da so vdrli na igrišče in nogometaše ter klubsko vodstvo zasuli z baklami in želeli z njimi fizično obračunati. Posredovala je policija.

