Vlomili v hišo, odtujil gotovino in plačilne kartice Lokalec.si Včeraj dopoldne so bili mariborski policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Dupleka. Neznani storilec je vlomil v nočnem času, preiskal hišo, pri tem pa odtujil gotovino in plačilne kartice, ter s tem dejanjem, po nestrokovni oceni, lastnikom povzročil škodo v višini 2.000 eur, so še zapisali na PU Maribor.

