Kršil protikoronska pravila in v karanteno spravil na tisoče ljudi 24ur.com Moški v Pekingu je v karanteno spravil na tisoče svojih sosedov, ker ni upošteval pravil o osamitvi, kasneje pa je bil na testiranju pozitiven na covid-19, so sporočile oblasti v času, ko kitajska prestolnica odpravlja stroge omejitve za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Proti kršitelju so uvedli preiskavo.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Boris Pahor

Janez Janša

Robert Golob

Klemen Boštjančič

Marjan Šarec