Piše: Narodni svet koroških Slovencev Ves slovenski svet je pretresla žalostna novica, da se je v 109. letu svojega življenja za vedno poslovil od nas legendarni pisatelj Boris Pahor. Rodil se je v času vladavine cesarja Franca Jožefa, leta 1913, doživel grozovit požig slovenskega narodnega doma v Trstu, doživel je prvo in drugo svetovno vojno in tri vrste totalitarizma: fašizem, nacizem in komun ...