Več novih investicij s področja šolstva in kulture, tudi novogradnja gimnazije Šentvid RTV Slovenija Vlada je na današnji dopisni seji v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila novogradnjo Gimnazije Šentvid. S področja kulture pa so novi projekti obnova grajsko-samostanskega objekta Bistra, Kulturni dom Poljane in večnamenski dom v Škocjanu.

