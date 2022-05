Čilić odčital lekcijo Medvedjevu SiOL.net Hrvaški as Marin Čilić je v osmini finala odprtega prvenstva Francije v Parizu odčital teniško lekcijo Rusu Danilu Medvedjevu in ga premagal s 6:2, 6:3, 6:2. Dvoboj je trajal vsega uro in 46 minut, zmagovalca OP ZDA izpred osmih let za preboj v polfinale zdaj čaka obračun s še enim Rusom Andrejem Rubljovom.

