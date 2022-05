»Številne dileme vojne v Ukrajini so večja težava za Zahod kot za Putina« Mladina "Številne dileme dolge vojne v Ukrajini so večja težava za zahodno koalicijo kot za ruskega predsednika Putina, ki je očitno pripravljen vojno nadaljevati tako dolgo, da bo lahko po svojih merilih razglasil zmago. Vztrajanje zahodnih zaveznikov, da Putin kot agresor ne bo diktiral mirovnih pogojev, je na deklarativni ravni sicer pravilno, v realpolitiki vojne skorajda nič več kot to.

