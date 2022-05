Je to človek, ki je omehčal Putina? Ta je pripravljen popustiti. SiOL.net 97. dan vojne v Ukrajini. Vladimir Putin je pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom izrazil pripravljenost na sodelovanje s Turčijo in rešitev ene od ključnih gospodarskih razprtij, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini: izvoz žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Nejevolja zaradi vojne med ruskimi vojaki je medtem vse bolj poglobljena. Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev, ki so prestrezali telefonske klice, naj bi se vojaki pogovarjali celo o umorih generalov, ki bi jih silili v napad.

