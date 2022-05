Simbol Japonske v Slovenj Gradcu za še globlje prijateljstvo in sodelovanje Večer Ob treh desetletjih diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo so pri slovenjgraškem kulturnem domu posadili tri japonske češnje. Novoizvoljeni poslanec Dušan Stojanovič napoveduje aktivnosti za vzpostavitev japonsko-slovenske parlamentarne skupine prijateljstva.

