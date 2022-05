Brata BQL neprepoznavna! To, kar sta pokazala tokrat, je neverjetno TOčnoTO.si Šov Znan obraz ima svoj glas se približuje h koncu in letošnja sezona je bila zares neverjetna, k temu sta pripomogla tudi brata BQL. Rok in Anej Piletič sta skozi preobrazbe pokazala, kaj vse zmoreta, a po mnenju mnogih sta tokrat presegla tudi sama sebe. V nedeljski oddaji se je Rok prelevil v Andrea Bocelli, […] Brata BQL neprepoznavna! To, kar sta pokazala tokrat, je neverjetno was first posted...

Oglasi