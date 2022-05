Namesto za cigarete denar dajala na stran in po treh letih kupila avto 24ur.com Glede na najnovejše dostopne podatke v Sloveniji kadi vsak peti prebivalec, star med 25 in 74 let. Številni si želijo prenehati, a se vsakič znajdejo pred misijo nemogoče. Zdravje, neprijeten vonj, rumeni zobje in prsti ... Marsikateri kadilec zavije z očmi tudi takrat, ko posluša o tem, koliko bi lahko prihranil, če le ne bi kadil. A 52-letna Renata iz Medvod je dokaz, da si po treh letih nekaje...

