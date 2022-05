Priljubljeni VOYO odslej vključen v pakete EON SiOL.net Telekomunikacijski operater Telemach bo do začetka julija uvedel veliko novost in v svoje pakete EON dodal video na zahtevo VOYO. Zabava za vso družino z najboljšo domačo produkcijo bo tako starim in novim uporabnikom v paketih EON na voljo z le nekaj kliki na katerikoli napravi. Prav tako pa so pri Telemachu že aprila v paketih EON povišali tudi internetno hitrost in tako postali ponudnik z najvišjo hitrostjo v Sloveniji, s čimer sledijo svoji viziji izboljševanja uporabniške izkušnje.

