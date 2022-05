Francija zaradi v Ukrajini ubitega novinarja zahteva temeljito preiskavo 24ur.com Ruske sile so v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine ubile 32-letnega francoskega novinarja Frédérica Leclerca-Imhoffa, ki je za televizijsko postajo BFM spremljal evakuacije. Vozilo, s katerim so z območja evakuirali deset ljudi, je bilo tarča sovražnikovega ognja. Delci granat so prebili oklep vozila, on pa je dobil smrtno rano na vratu. Francosko zunanje ministrstvo je sporočilo, da Francija zaht...

