“Boris Pahor je upornik, ki se je zoperstavil niču, smrti” Primorske novice Literarna zgodovinarka in senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc je pisatelja Borisa Pahorja včeraj pred avlo rimskega senata označila za sodobnega Odiseja, ki se je uprl vsem diktaturam in vselej verjel v moč demokracije in ljubezni. Spomnila je, da mu je fašizem skušal ukrasti narodno in jezikovno identiteto: požig Narodnega doma, ki ga je na lastne oči videl leta 1920, pa je bil le napoved njegovega tavanja po nacističnih taboriščih, v katerih je ob vsakem koraku sobival s smrtjo.

Sorodno

















































Oglasi