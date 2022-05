Vlada Janeza Janše zagotovila denar za Dom starejših občanov v Trebnjem Nova24TV Vlada Janeza Janše je na današnji sej v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 vključila nadzidavo in preureditev Doma starejših občanov Trebnje. Ocenjena vrednost investicije znaša 5,296 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost). Investicija se bo izvajala v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bo zagotovljeno kakovostnejše, varnejše in prijaznejše bivalno okolje za stanovalce ter d ...

