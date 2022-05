Prvi paket izračunov je blizu 990.000 zavezancem odposlala zadnji dan marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, bodo najpozneje danes preplačilo prejeli vrnjeno na svoje bančne račune. V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnj ...