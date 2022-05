15-letna Karmen Stojanović in 14-letni Loreno Brajdič sta učenca Osnovne šole Bršljin. Karmen letos končuje osnovnošolsko izobraževanje, Loreno je učenec 8. razreda, oba pa sta zelo plesno in ustvarjalno nadarjena, za povrhu pa še izjemno rada pomagata mlajšim otrokom. V programa Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki delujeta v romskem ...