Kdo se boji močnih žensk v politiki? 24ur.com Dokler bomo ženskam gledali v čevlje, jih bomo gledali tudi v maternice ali reproduktivne organe, pravi zgodovinarka Manca G. Renko. Za nekatere je politika še vedno tradicionalno moško polje, ženske v njem pa so grožnja. To je pokazala zgodba z rdečimi čevlji, zaradi katerih se je na predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič usul plaz žaljivk, deležna je bila šovinizma in seksizma....

