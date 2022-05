Kanada predlaga popolno prepoved kupovanja in prodaje strelnega orožja 24ur.com Kanada bi po besedah premierja Justina Trudeauja morala zamrzniti lastništvo kratkocevnega strelnega orožja in s tem prepovedati nakup, prodajo in uvoz tega orožja. Gre za predlog zakona, ki ga mora parlament še sprejeti.

