Ponoči doseženi dogovor voditeljev EU o embargu na uvoz ruske nafte ne bi smel bistveno vplivati na cene energentov v Sloveniji, je pred drugim dnem zasedanja v Bruslju zagotovil premier Janez Janša. Ocenjuje, da so sicer ključno vprašanje glede položaja v Ukrajini razmere v Donbasu. “Sposobnost koncentracije na tisto, kar je nevralgična točka slovenske in evropske zunanje politike, je ključ do te ...