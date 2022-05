Črnigoj: Skušali se bomo dokazati in obstati v tej skupini 24ur.com Slovenska reprezentanca v Ligi narodov nastopa v ligi B skupaj z Norveško, Srbijo in Švedsko, ki bo tudi prvi tekmec Slovencev. Precej zahtevna skupina, toda v slovenskem taboru so zadovoljni, da se bodo lahko merili s tako kakovostimi tekmeci. "Moramo biti osredotočeni predvsem nase in moramo poskusiti osvojiti čim več točk," pravi vezist Domen Črnigoj.

