Gazprom prekinil dobavo plina nizozemskemu energetskemu podjetju 24ur.com Ruski Gazprom je uresničil napovedi in ustavil dobavo plina nizozemskemu energetskemu podjetju GasTerra, ki je v delni državni lasti. Prekinitev dobave, do katere je prišlo, ker v nizozemski družbi zavračajo plačevanje ruskega plina v rubljih, so potrdili v ruskem energetskem velikanu.

