Maček, Vatovec in Lepen do 12. mesta, zmaga Američanom SiOL.net Slovenska moška strelska reprezentanca v trapu je zasedla 12. mesto na ekipni tekmi svetovnega pokala v azerbajdžanskem Bakuju. Boštjan Maček, Denis Vatovec in Matjaž Lepen so zadeli 203 leteče tarče.

